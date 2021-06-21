"Там еще и позвонить Иисусу можна" - в Киеве церковь открыла кофейный киоск

В Киеве церковь открыла свой киоск "Храмовые вкусности и кофе".

Его заметила на ул. Овруцкой на Лукьяновке местная жительница Оксана Павленко.

Автор: facebook.com/opavlenko В Киеве церковь открыла кофейный киоск

"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", - написала она.

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В комментариях отмечают, что такое же заведение есть в Харькове и еда там вкусная.

Также местные жители начали шутить по этому поводу.

"А если бы причащались эспрессо!", "Надеюсь, кофе на святой воде", "Интересно, продают франшизу атеистам?" "Там еще и позвонить Иисусу можно сбоку".

В райцентре Городище Черкасской области закрываются заведения, что производили поминальные обеды, продавали гробы, венки. Теперь такие услуги предоставляют местные священники. Десять предпринимателей пожаловались на священников губернатору. Те, мол, используют методы нечестной конкуренции.