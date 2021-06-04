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пятница, 04 июня 2021 19:06

Таксист-неадекват забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком: реакция Bolt

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Таксист-неадекват забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком: реакция Bolt
В Bolt уверяют, что все поездки пассажиров застрахованы. Фото: pixabay.com

Аккаунт таксиста, который забрызгал пассажирку газовым баллончиком и обматерил, заблокировали

Об этом сообщил руководитель направления заказов поездок Bolt в Украине Сергей Павлик, пишет ТСН.

"Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt. Мы выясняем все детали инцидента, готовы сотрудничать с полицией и предоставить всю необходимую информацию", - заявил Павлик.

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Он отметил, что все поездки Bolt застрахованы. Поэтому в случае получения повреждений пассажир может обратиться в компанию за страховым возмещением.

"Призываем пользователей сразу сообщать службу поддержки Bolt о любых проблемах, возникающих в пути. Сообщение с развернутым описанием ситуации грубого обращения с пассажиром является поводом для немедленного блокирования аккаунта водителя", - резюмировал Павлик.

Упомянутое событие произошло в Киеве. Водитель службы такси Bolt обматерил и дважды забрызгал газовым баллончиком лицо пассажирки, которая была с 6-летним ребенком. Так водитель отреагировал на отказ женщины ехать с ним или компенсировать ложный вызов. Перед этим мужчина начал возмущаться, что она не заказала детское кресло. Мол, "на платье денег не пожалела". Потерпевшая вызвала полиция, а горе-водитель скрылся с места инцидента.

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Дата
04
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