Таксист поставил на место сепаратистку из Донецка

В Белой Церкви Киевской области таксист поставил на место девушку, которая заявила, что не с Украины.

"На вокзале женщина лет 60-66 лет вызвала такси. За поездку в санаторий" Дубрава "из нее пригласили 100 гривен", - пишет Юлия Саво на Facebook странице "Белоцерковской волонтерской группы".

"Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я на лечение приехала ... Я не из Украины, я из Донецка", - заявила женщина.

"Я не из Украины не беру, поищите другую машину", - ответил ей таксист.

Автор: Фейсбук Таксист поставил сепаратистку на место

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