Таксист до сотрясения мозга избил пассажирку: подробности

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В Киеве между таксистом и пассажиркой произошел конфликт.

Известно, что женщину зовут Валерия, она блогерша. После конфликта с сотрясением мозга оказалась в больнице, пишет tsn.ua. Таксист вытащил из салона за ноги, еще и обругал.

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"Он останавливает у другого дома, я говорю, что завезите меня во двор, а он говорит:" На выход ". Заводит машину и везет меня в неизвестном направлении", - рассказала Валерия.

Все, что происходило, Валерия начала снимать на телефон, однако водителю это не понравилось.

"Он хотел меня ударить в телефон, затем ударить в лицо, тогда он схватил меня за ноги дернул так, что я ударилась головой об окно и дальше он меня просто вытащил за ноги", - рассказала женщина.

Известно, что водителя такси зовут Сергей. Он рассказал свою версию случившегося.

"Она не хотела выходить, я открыл дверь, она начала" возбухать ", мне пришлось. Я взял ее за штанину, она сразу же вылетела. На эмоций может я неправильно поступил, получилось как получилось, немного жестко", - признает таксист.

В службе такси комментировать конфликт отказываются. Перед пострадавшей пассажиркой извинились только после того, как скандал получил огласку.

"Рассчитываем на то, что будет проведено следствие поскольку это не только дело о легких телесных повреждениях. Здесь речь идет обо всех пользователях такси", - отметила адвокат пострадавшей пассажирки.

После того как Валерия опубликовала историю о конфликте у себя в соцсетях, водителя узнали еще несколько девушек, которые также имеют, что рассказать о нем.

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