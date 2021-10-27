"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы

Вирус стремительно обхватывает столицу. Фото: скриншот с видео

В Киевской клинической больнице №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, все Covid-госпитализированные зависимы от медкислорода.

Об этом рассказала главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.

"В нашей больнице 455 кислородных коек. И все эти койки фактически заняты. Загруженность больницы колеблется примерно 95 процентов. Расход кислорода составляет примерно 7 тонн (за сутки. - Gazeta.ua). Такого не было никогда. Самые тяжелые времена - это 4-5 тонн. Потому что ни одного не кислородного пациента в больнице нет. Они все кислорозависимы. Такого течения (болезни. - Gazeta.ua) в предыдущие волны мы не видели, чтобы настолько провоцировали хронические заболевания", - сказала Мостепан.

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Количество больных, нуждающихся в госпитализации, стремительно растет в Киеве. Большинство из них – в тяжелом состоянии, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах "скорых", говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать", – написал Кличко в Facebook.

Мэр призвал обязательно вакцинироваться от коронавируса и соблюдать правила карантина.

Киев оказался на пороге попадания в красную зону карантина. По состоянию на 26 октября в городе пока действуют правила оранжевой зоны. С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин. С переходом Киева в красную зону для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. За прошлые сутки, 26 октября, в Киеве – более 1400 новых больных. Умерло 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных за сутки.