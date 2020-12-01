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вторник, 01 декабря 2020 11:21

Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве

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По состоянию на 1 декабря инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 1799 человек. Это рекордный прирост заражений в Киеве с начала Covid-пандемии. Вчера недуг диагностировали у 1460 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 72 277.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии - 148. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 409 человек. Всего коронавирус одолели 23 252 жителя Киева. Умер 31 больной. Всего жертвами Covid-19 стали 1323 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет;
- 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года;
- 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 317, в Подольском - 235 и в Святошинском районе - 216 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 12 498 новых больных коронавирусом. Из них детей - 586, медработников - 646. Всего, по состоянию на утро 1 декабря, имеем 745 123 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

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