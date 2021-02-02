Сверхмощный спорткар "в золоте" поразил киевлян

Автор: TopGir Яркий цвет автомобиль получил благодаря специальной поклейке

В Киеве автофанаты заметили спорткар Hennessey Venom 1000 Twin Turbo.

Тюнингованный Dodge Viper не только имеет эффектный вид, но и мощные технические характеристики, пишет TopGir.

Яркий цвет автомобиль получил благодаря золотой пленке. Ею обклеили не только кузов, но и мелкие детали экстерьера. Спорткар имеет широкие колеса

Hennessey Venom 1000 Twin Turbo оснащен двумя турбинами, которые подняли мощность с 8,3 л. V10 до 1,2 л. с. Разогнаться до 100 км/ч можно менее чем за 3 сек. Максимальная скорость - 400 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпустили юбилейную версию самого массового в мире электромобиля

В столице на стоянке возле банка также замечен автомобиль Rolls-Royce Wraith Series II за 12 млн грн.