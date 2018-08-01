Шварценеггер пакует чемоданы в Киев

Киноактер и калифорнийский экс-губернатор Арнольд Шварценеггер приедет в Киев через 2 месяца.

В столицу его пригласил мэр Киева Виталий Кличко: "Я 30 июля разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - рассказал он в в эфире "Сніданок з 1+1".

Культурно-развлекательную программу для Шварценеггера составило издание 44.ua.

Фото: 44.ua

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Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер претендуют на запись в Книге рекордов Гиннеса. Процесс их развода продолжается уже 7 лет и может быть самым длительным в истории. Ни один из супругов не торопит развод и одновременно никто не хочет восстанавливать семью.