Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях

На территории Киевской и Николаевской областей обнаружили несанкционированные свалки с тоннами опасных медицинских отходов. В частности использованы мединструменты, дезинфекционные средства, органические медицинские отходы, пробирки с кровью, отходы медицинских учреждений и лабораторий, в частности, связанных с Covid.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

В четверг, 11 февраля, провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат.

"Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозили остатки в складские помещения, которые не предусмотрены для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Также проинформируют местною власть для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи начали уголовное производство.

У села Сокольники Пустомитивского района вблизи Львова обнаружили свалку медицинских отходов 8 января. А именно - пробирки со следами крови.