Свалку медицинских отходов обнаружили в лесополосе

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У села Сокольники Пустомитивского района вблизи Львова обнаружили свалку медицинских отходов 8 января. А именно - пробирки со следами крови.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ накрыла опасную свалку медицинских отходов

"Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что найдено медицинские отходы. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в лесопосадке вблизи автодороги "Львов-Пустомыты" насыпь бытового мусора и медицинские стеклянные колбы с веществом, похожим на кровь", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как нарушение санитарных правил и норм. Виновникам грозит штраф, арест до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

В с. Демидов Вышгородского р-на Киевской обл. обнаружили свалку с медицинскими шприцами, контейнерами и отходами органического происхождения. Незаконную свалку задокументировали полицейские.