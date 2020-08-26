Шулявский путепровод закроют для движения транспорта

До 08:00 1 сентября проезд транспорта с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы будет временно закрыт. Ограничения начали действовать с 26 августа.
Об этом сообщила Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.
"Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода", - говорится в сообщении.
На Шулявском путепроводе частично ограничивали движение до 23 августа. Это было связано с ремонтными работами дорожного покрытия.
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С 1 сентября учителя и ученики, которые добираются до школы на двухколесном транспорте, смогут его оставлять на велопарковке.
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