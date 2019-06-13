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четверг, 13 июня 2019 17:06

Шулявский мост разобрали

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Шулявский мост разобрали
Новый путепровод будет иметь шесть полос движения. Фото: kiev.informator.ua

Шулявский мост, который был в аварийном состоянии, полностью разобрали. На его месте построят новый. Для этого уже привезли металлические конструкции на строительную площадку, сообщают в госадминистрации Киева.

Всего установят 5 прогонов нового моста. Работы продолжаются по графику.

"Сегодня строят бетонные конструкции. Продолжаются работы по устройству свай и опор. Также начали собирать металлоконструкции для нескольких прогонов, которые станут основой нового, современного и комфортного путепровода. Делаем все возможное для того, чтобы в сентябре конструкция моста была готова и в декабре запустить на нему движение транспорта", - добавил мэр Виталий Кличко.

По его словам, строительство усложняют несколько факторов. Во-первых, под мостом расположена станция метро Шулявская. Во-вторых, нужно переделать дождевую канализацию, водопровод, газопровод, бытовую канализацию, сети наружного освещения и сети связи.

Работу также приостанавливает затягивание дела со сносом части 5-го цеха завода "Большевик", на месте которого должны обустроить один из съездов с моста.

"Завод на самом деле не работает, не производит никакой продукции. Зато там можно приобрести китайский секонд-хенд. Нам надо снести часть, чтобы обустроить еще один съезд с Шулявского путепровода. Поэтому в очередной раз обращаюсь и к Кабмину, и Фонду госимущества с просьбой вмешаться в ситуацию. Речь идет о строительстве важного объекта транспортной инфраструктуры столицы", - подчеркнул мэр.

Возле путепровода до конца года планируют реконструировать подземный пешеходный переход, проложить инженерные сети, обустроить велосипедную дорожку, осуществить благоустройство территории.

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Проект реконструкции предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами. Левоповоротные съезды будут тметь длину 293 м и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 м - также с 2 полосами.

По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность увеличится на 20%. Длина нового путепровода составит 158 м, он будет иметь 6 полос движения автотранспорта.

В Киеве скоро дважды будут перекрывать проспект Победы. Причиной этого является реконструкция Шулявского путепровода, сообщают в городской администрации.

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