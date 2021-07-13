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вторник, 13 июля 2021 17:11

Суд запретил любые работы с уникальным зданием "Цветы Украины" - нардеп

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Суд запретил любые работы с уникальным зданием &quot;Цветы Украины&quot; - нардеп
Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", любые работы запрещены. Фото: "Сохраним Цветы Украины"

На здание "Цветы Украины" суд наложил арест, запрещающий с ним любые действия.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Гурин в Facebook.

"В качестве меры пресечения суд наложил арест, запрещающий любые действия со зданием - строительные работы, демонтаж и все остальное. Арест наложили по делу о самоуправстве по вчерашнему заявлению одного из активистов", - написал Гурин.

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"Цветы Украины" в центре Киева на ул. Сечевых Стрельцов начали сносить 12 июня. Ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а утром начали разрушать фасад. Защитники здания хотели встретиться с представителем застройщика и требовать остановить демонтаж, но тот отказался.

Усилиями активистов демонтаж удалось приостановить.

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