Суд поставил точку в скандале вокруг общежитий НАУ

Стоимость помещений двух общежитий по ул. Ветряные Горы составляет более 24 млн грн. Фото: Киевская городская прокуратура

В государственную собственность вернули незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета в Киеве, которые противоправно присвоили коммерческие структуры.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Помещение двух общежитий по ул. Ветряные Горы площадью более 2 тыс. кв. м и стоимостью более 24 млн грн, которые находились на балансе НАУ, в 2016 году на основании ряда поддельных и ничтожных документов и договоров незаконно выбыли в собственность коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

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В декабре 2016 года столичная прокуратура обратилась с иском в суд об истребовании общежитий государству. Но Подольский районный суд Киева 2017-го и апелляционный суд 2018-го в удовлетворении иска прокурора отказали. Решения предыдущих инстанций прокуратура обжаловала в Верховном суде.

Суд кассационной инстанции отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение, отметив, что прокурор избрал верный способ защиты интересов государства.

"Постановлением Киевского апелляционного суда от 2 марта 2021 года иск прокурора удовлетворен. Указанные объекты недвижимости истребовано в государственную собственность в пользу Министерства образования и науки Украины", - резюмировали в сообщении.

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры. Суд также постановил отменить переименование ул. Суворова в ул. Михаила Емельяновича-Павленко.