Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда

Заявление народного депутата Игоря Мосийчука завернул Окружной административный суд Киева.
Нардеп требовал запретить проведение КиевПрайда, сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня марша равенства "Киевпрайд", постановил - вернуть ее истцу", - отметили в ведомстве.
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Заявление Мосийчуку вернули через несоблюдение требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства.
В то же время возвращение искового заявления не лишает Мосийчука права повторного обращения.
В ОАСК подтвердили, что с исковым заявлением в суд обратился именно нардеп Мосийчук.
"Исковое заявление не соответствовало положениям Кодекса, которые регулируют, как должен быть оформлен иск", - отметил судья-спикер суда Богдан Санин.
Нардеп просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по несовершении действия на запрет проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение КиевПрайда.
В марше равенства призвали принять участие президента Владимира Зеленского. Видеообращение к нему опубликовали в Facebook организаторы КиевПрайда-2019.
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