Суд арестовал главу "Кузни на Рыбальском" с альтернативой залога в 443 млн грн. Фото: ДБР

Председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" Владимиру Шандре Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"7 июля суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Накануне суд также избрал меру пресечения бывшему директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Его арестовали на два месяца с возможностью залога в 475 млн грн.

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2 июля ГБР сообщил подозрение председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" за поставки некачественной военной техники. Подозрения вручили и бывшему заместителю министра обороны и некоторым должностным лицам ведомства. Речь идет о заказе двух катеров "Кентавр" и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. Чиновники знали, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки из-за отсутствия проектов изготовления подобной продукции. Несмотря на это, оборонного заказа внесли необходимость строительства еще одного катера - снова заключили соглашение с "Кузницей на Рыбацком" и заплатили завода аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта. Действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.