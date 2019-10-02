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Строительство Шулявского моста: движение восстановят в декабре

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Строительство Шулявского моста: движение восстановят в декабре
В декабре планируют возобновить движение автотранспорта Шулявским путепроводом. Фото: КГГА

Движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту в Киеве планируют восстановить в декабре.

Об этом рассказали подрядчики, выполняющие реконструкцию моста, во время встречи с мэром города Виталием Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Сегодня много спекуляций относительно этого строительства; звучат сомнения в том, что мост строится; некоторые утверждают, что путепровод, якобы, не построят вовремя. Поэтому от специалистов, от подрядчика я хочу услышать четкий ответ: успеваем ли мы осуществить необходимые работы, чтобы в конце декабрь новым мостом уже двигался транспорт? " - сказал Кличко.

Строители уверяют, что уже в начале ноября, вся конструкция моста будет смонтирована на временных опорах.

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"На сегодня собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон - над проспектом Победы - мы планируем установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", - рассказал главный инженер компании "Северо-Украинский строительный альянс" Виталий Чеберяк.

Открыть движение автотранспорта по новому мосту планируют в конце декабря.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 2 компании, которые участвовали в реконструкции Шулявского путепровода в Киеве. Их оштрафовали за искажение результатов тендера.

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02
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