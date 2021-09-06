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понедельник, 06 сентября 2021 13:00

Строительство метро на Виноградарь затянется еще на два года

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Строительство метро на Виноградарь затянется еще на два года
Метро на Виноградарь не успевают построить к концу 2021 года. Фото: КГГА

Генеральный подрядчик работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь просит перенести окончание срока действия договора с Киевским метрополитеном на май 2023-го вместо ноября 2021 года.

Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда столицы, пишет "Экономическая правда".

Генеральный подрядчик - компания Киевметрострой. Она и судится с заказчиком работ КП "Киевский метрополитен" о внесении изменений в сроки строительства.

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"Пункт 2.1" Подрядчик...завершает и передает готовый объект заказчику 12 мая 2023 года при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", - говорится в постановлении.

Киевметрострой не успевает до конца текущего года достроить две новые станций - Мостицкую и Проспект Правды.

Генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, согласно действующей редакции договора.

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование строительства метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн. Таким образом, для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.

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Дата
06
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