Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео

В Киеве на Оболони мужчины устроили стрельбу.

Инцидент произошел 1 февраля вечером на просп. Степана Бандеры. Хулиганы обстреляли автомобиль. 2 февраля их задержали, сообщили в прессслужбе полиции Киевской области.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В салоне иномарки находились двое мужчин. Их задержали. Из машины изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты стреляли. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Также полицейские разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль со следами выстрелов забрали на экспертизу.

Стрелкам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Измаиле Одесской области 14-летний парень устроил стрельбу на детской площадке. Ранения из пневматического оружия получили двое подростков 13 и 14 лет.