Стоматолог травил и обворовывал пациентов. Одну пытался убить током

35-летний стоматолог совершал преступления в отношении своих пациентов, чтобы завладеть деньгами и другими ценностями. Фото: pixabay.com

В Киеве стоматолога подозревают в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве и угрозе насилием милиционеру.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Установлено, что с мая 2019-го по сентябрь 2020 года гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен пациентов", - говорится в сообщении.

В марте 2020-го стоматолог под предлогом медицинских процедур проник домой к одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тыс. грн.

В июне того же года под предлогом сопровождения одной из пациенток он применил сильнодействующие вещества. От них потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Так мужчина завладел деньгами и другими ценностями женщины на сумму 63 тыс. грн.

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"Врач подозревается в покушении на убийство 70-летней путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 ват в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей", - добавили в сообщении.

Фигурант - 35-летний уроженец Черниговской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания мужчина угрожал прокурору.

На рассмотрении судов находятся еще 2 уголовных производства в отношении фигуранта.

В Киеве полицейские объявили подозрение стоматологу. После визита к нему умерла пациентка. Врач ввел ей анестезию, после чего пациентке стало плохо. Мужчина не предоставил женщине необходимую помощь.