Столицу зальет дождями

С завтрашнего дня в Киеве начнутся дожди. Фото: "Главком"

Со 2 августа и до середины будущей недели в Киеве почти каждый день будет идти дождь.

Температура воздуха максимально поднимется до +23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу ночная температура опустится до 12 - 14 градусов, а дневная - поднимется до +22.

Осадков не будет только в субботу. В этот день прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +23. 4 августа будут дожди с грозой.

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В ночь на понедельник температура упадет до 10 градусов, днем ​​ожидается +22, гроза. Температура продержится во вторник.

Сегодня, 1 августа, в отдельных областях Украины ожидаются существенные осадки с грозами и даже ливни. Погода не порадует жителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской области - там пойдут дожди, а в Карпатах - осадки в виде ливней.