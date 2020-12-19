Столицу окутает туман

В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Фото: Pixabay

В Киеве ожидается туман в воскресенье, 20 декабря. Жителей предупреждают о плохой видимости.

В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Киевская государственная госадминистрация.

В связи с этим, киевская власть рекомендует водителям снизить скорость движения в этот период, включить противотуманные фары при наличии вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию ​​до других автомобилей, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Завтра в разных областях Украины прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и дожди. Температура будет опускаться до 8 ° мороза ночью.