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суббота, 19 декабря 2020 23:54

Столицу окутает туман

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Столицу окутает туман
В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Фото: Pixabay

В Киеве ожидается туман в воскресенье, 20 декабря. Жителей предупреждают о плохой видимости.

В связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Киевская государственная госадминистрация.

В связи с этим, киевская власть рекомендует водителям снизить скорость движения в этот период, включить противотуманные фары при наличии вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию ​​до других автомобилей, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Завтра в разных областях Украины прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и дожди. Температура будет опускаться до 8 ° мороза ночью.

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