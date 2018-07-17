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вторник, 17 июля 2018 21:55

Столицу накрыл ливень - появилось видео непогоды

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Столицу накрыл ливень - появилось видео непогоды
Улицы Киева затопило. Фото: Facebook

17 июля, на Киев обрушился мощный ливень.

Некоторые улицы столицы оказались затопленными, сообщает "Киев Оперативный".

В соцсетях опубликовали видео непогоды.

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"На Ревуцкого прошел дождик", - говорится в описании ролика.

К концу лета, сообщила метеоролог Вазира Мартазинова, средняя температура составит +25 ... + 28 ° С, а в отдельные дни - + 30 ° С. Осенью заморозки будут ранними.

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