Столичным полицейским выдали новое оружие

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Столичные полицейские получили новое оружие.

Патрульные сегодня впервые дежурили в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР-5, написал в Twitter глава Нацполиции Сергей Князев.

"Европейские полицейские в европейской стране", - написал он.

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Пистолет-пулемет МР-5 немецкого производства. Им заменят в полиции автоматическое оружие советских образцов.

Для Национальной полиции планирующим приобрести 1450 автомобилей. Средняя стоимость каждого авто составит $ 15,5 тыс.