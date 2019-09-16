Столичный стеклянный мост снова открыли

В Киеве снова открыли стеклянный мост.

Городской глава столицы Виталий Кличко написал об этом в Facebook.

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"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу красивую локацию", - написал Кличко.

Напомним, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко торжественно открыл новый пешеходно-велосипедный мост в столице. Открытие посвятили празднованию Дня Киева. Уже на следующий день стало известно, что на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло.

Впоследствии выяснилось, что повреждено только верхнее, защитное, покрытие, а закаленное основное стекло не пострадало. Городские власти пообещали устранить повреждения через сутки. 27 мая третье стекло заменили.

11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой "материковой" части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, которые являются составной частью бортов моста.