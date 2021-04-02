Столичный парк "Радунка" изменится до неузнаваемости: показали фото

Капитальный ремонт столичного парка "Радунка" продолжат в 2021 году. Обустроят пешеходные дорожки, пандусы, отремонтируют лестницы, установят скамейки и урны.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Киевзеленстроя Алексей Король.

Фото: Алексей Король

"Отдельный и очень важный вопрос - капремонт моста через озеро, который на данный момент не внушает чувство безопасности. Даже невооруженным глазом видно, что он нуждается в обновлении. Проведем его полное обследование и определим объем работ", - написал Король.

Также на территории парка отведут место для дрессировки собак.

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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.