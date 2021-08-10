Столичные власти отреагировали на дрифт машин в историческом центре

В историческом центре Киева на Софийской площади снимали рекламу, в которой авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.
Власти столицы не давала на это согласия, заявили в КГГА.
Город обратился в правоохранительные органы, чтобы те расследовали ситуацию и нашли причастных.
Специальных ограждений для съемок не установили. Таким образом, ситуация была опасной для пешеходов неподалеку, отмечают в администрации.
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Покрытие на исторической площади испачкали следами автомобильных колес.
Сегодня неизвестные на Софийской площади в Киеве устроили дрифт на гоночных машинах. Пользователи сети возмутились поступком водителей и оставили много недовольных комментариев: "Что это за трэш? Кто будет мыть мостовую потом?", "Что за дикость?", "Это не только безобразие, но еще и неуважение! Напротив полицейского Главка!".
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