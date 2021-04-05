Столичные власти через неделю решит, что делать с карантином

В Киеве начал действовать тотальный карантин. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Решение о продлении или смягчении карантина в Киеве власти города будут принимать на следующей неделе, учитывая динамику коронавируса.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Думаю, что это будет через неделю. В понедельник будем видеть динамику заболеваемости. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что делать дальше: продолжать или останавливать это 16 апреля", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скидки и бесплатная парковка: Киев готовит помощь бизнесу

Напомним, что введенный 5 апреля тотальный карантин в Киеве должен был действовать как минимум до 16 апреля. Но столичные власти не исключают его продления после 16 апреля с возможностью ослабить определенные ограничения.