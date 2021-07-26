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понедельник, 26 июля 2021 14:43

Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
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Четверо киевских полицейских ради денег похитили 50-летнего львовянина и незаконно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Узнав о том, что потерпевший периодически продает автомобили как посредник, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Задержали мужчину полицейские на территории райцентра Киевской области. Похитители надели на потерпевшего наручники и противоправно удерживали в своем автомобиле.

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"Начали требовать от него $10 тыc. за то, что не привлекут к ответственности по сфабрикованному обвинению в якобы попытке продажи похищенного автомобиля. Получив от потерпевшего часть средств в сумме €2 тыс., правоохранители отпустили его", - добавили в сообщении.

Впоследствии один из полицейских-похитителей привлек знакомого. Тот эвакуатором должен был перевезти автомобиль, который продавал львовянин, для последующей продажи без согласия владельца. Преступные действия разоблачили при попытке транспортировки автомобиля.

Вскоре разоблачили всех участников преступной схемы.

Под Киевом рэкетиры похитили 27-летнего бизнесмена и требовали надуманный долг в $2 млн. Банду рэкетиров, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области, задержала полиция.

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