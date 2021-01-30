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суббота, 30 января 2021 11:30

Столичные полицейские изъяли психотропные вещества на 2 млн грн

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Столичные полицейские изъяли психотропные вещества на 2 млн грн
27-летнего жителя столицы, который пытался перевезти запрещенные вещества задержано. Фото: pu.gov.ua

Полицейские Обуховского районного управления полиции на автодороге вблизи села Тростинка перекрыли межрегиональный канал сбыта психотропных веществ. Изъяли товара на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом розового цвета, похожего на наркотик. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор" А-РVP ", общим весом 5, 4 кг", - говорится в сообщении.

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27-летний житель столицы, который пытался перевезти запрещенные вещества задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Московский суд отправил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального Олега. Арест продлится до 23 марта.

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