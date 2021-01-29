Брата Навального отправили под домашний арест

Олег Навальный. Фото: Telegram

Московский суд отправил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального Олега.

Арест продлится до 23 марта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Стоит отметить, что Олег Навальный проходит фигурантом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических мероприятий - по 236 статье УК РФ. Его задержали 28 января.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном", но уверен, что его отравили в России.