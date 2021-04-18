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воскресенье, 18 апреля 2021 14:47

Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе

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Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Штрафы за открытые кафе и рестораны Киева: видео из заведений. Фото: facebook.com

В Киеве оштрафовали 50 заведений после проведенных рейдов. В общем, проверили 500 мест.

Среди нарушителей карантина развлекательные заведения "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef", а также ресторан гостиницы "Favor Park". Они работали, несмотря на запрет, а внутри находились посетители.

Об этом сообщила полиция Киева.

За невыполнение Нарушение правил карантина людей на должностных лиц полицейские составили протоколы на владельцев. Также составили 250 административных постановлений посетителей.

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Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен. Ведь Киев и 12 областей Украины находятся в "красной" зоне карантина. Там запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос.

При отсутствии законных оснований для остановки автомобиля инспекторы часто используют фразу "У вас грязные номерные знаки". Штрафы за такие нарушения выросли в 5 раз.

Даже если на номерных знаках не видно хотя бы 1 символ, вероятность наложения штрафа.

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