Столичные дворы "тонут" в мусоре - жители не сдерживают слов

В 3 районах Киева возникла проблема с вывозом бытового мусора. Жители многоэтажек жалуются на мусорный коллапс во дворах. Например, в Дарницком районе.

Фото переполненных баков житель распространил в Facebook-сообществе "Позняки Осокорки Харьковский".

Фото: Владимир Василенко

"Может мне хоть кто-то внятно объяснить, что за х*рня происходит с вывозом мусора? Достали уже эти горы вонючего мусора под домами. Неужели нельзя наладить работу Киевкомунсервиса?" - написал он.

Мусорный коллапс наблюдается еще в 2 районах города. Соответствующие фото распространили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители проучили "героя парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.