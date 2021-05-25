Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"

В Киеве прорвало трубу. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 25 мая, на пересечении ул. Василия Липковского и Кудряшова в Киеве произошла утечка воды из канализационного люка.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Вероятно, произошел прорыв в сети водоснабжения", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что "фонтан" бьет прямо посреди дороги.

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Подобные аварии происходят в Киеве довольно часто. Предыдущая была вчера на Шулявском мосту, где фонтан также вырывался из люка. Коммунальщики на 90% уверены, что причина появления воды из-под люка там - переполнена река Лыбидь.