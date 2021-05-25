В центре Киева мужчина плескался в ванной под открытым небом: курьезное видео

Мужчина купался в ванной посреди улицы. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на ул. Саксаганского заметили автомобиль с прицепом, который оборудован под ванную комнату. В самой ванной лежал мужчина.

Соответствующее видео распространил Артем Кейбал в Instagram.

На кадрах видно, что в передвижной ванной комнате есть все необходимое: радиатор, тумбочки, душ, унитаз, набор мочалок и настоящая ванна с водой и пеной, где мылся мужчина.

У необычного транспорта стояла полицейская машина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали три вещи, которые испортят лучший интерьер ванной

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Кейбал (@a.keybal)

В ночь на 25 мая в Киеве случайный прохожий заметил небольшое судно, которое странно двигалось по реке. Как выяснилось, это баржа. После проверки правоохранители подтвердили, что на ней никого нет.