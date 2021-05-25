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вторник, 25 мая 2021 12:12

В центре Киева мужчина плескался в ванной под открытым небом: курьезное видео

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В центре Киева мужчина плескался в ванной под открытым небом: курьезное видео
Мужчина купался в ванной посреди улицы. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на ул. Саксаганского заметили автомобиль с прицепом, который оборудован под ванную комнату. В самой ванной лежал мужчина.

Соответствующее видео распространил Артем Кейбал в Instagram.

На кадрах видно, что в передвижной ванной комнате есть все необходимое: радиатор, тумбочки, душ, унитаз, набор мочалок и настоящая ванна с водой и пеной, где мылся мужчина.

У необычного транспорта стояла полицейская машина.

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Публикация от Артем Кейбал (@a.keybal)

В ночь на 25 мая в Киеве случайный прохожий заметил небольшое судно, которое странно двигалось по реке. Как выяснилось, это баржа. После проверки правоохранители подтвердили, что на ней никого нет.

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