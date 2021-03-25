Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков

В Киеве на Осокорках около 20 грузовиков высыпали на побережье озера Небреж строительный мусор и грунт. Все свернули в водоем бульдозерами.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Честно.Киев".

Фото: "ЧЕСНО. Киїе"

"Мы считаем, что это провокационные действия, которые сейчас проводит застройщик "Столица групп". Прикрываясь доверителем банка "Аркада", она пытается продлить договоры аренды на 176 гектаров парка Осокорки", - рассказал защитник "Экопарка Осокорки" Максим Стравинский.

На место прибыли правоохранители, представители СБУ и дарницкого благоустройства, чтобы собрать данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры

"Никаких документов не показывают, объяснений никто не предоставляет. Тяжелая техника идет через аварийный коллектор, создавая угрозу стратегическому объекту, из-за чего на место прибыли представители СБУ. После того как полиция зафиксировала 1-й инцидент, грузовики снова начали вывозить строительный мусор на озеро", - говорится в сообщении.

В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.