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четверг, 25 марта 2021 17:32

Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
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В Киеве на Осокорках около 20 грузовиков высыпали на побережье озера Небреж строительный мусор и грунт. Все свернули в водоем бульдозерами.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Честно.Киев".

Фото: "ЧЕСНО. Киїе"

"Мы считаем, что это провокационные действия, которые сейчас проводит застройщик "Столица групп". Прикрываясь доверителем банка "Аркада", она пытается продлить договоры аренды на 176 гектаров парка Осокорки", - рассказал защитник "Экопарка Осокорки" Максим Стравинский.

На место прибыли правоохранители, представители СБУ и дарницкого благоустройства, чтобы собрать данные.

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"Никаких документов не показывают, объяснений никто не предоставляет. Тяжелая техника идет через аварийный коллектор, создавая угрозу стратегическому объекту, из-за чего на место прибыли представители СБУ. После того как полиция зафиксировала 1-й инцидент, грузовики снова начали вывозить строительный мусор на озеро", - говорится в сообщении.

В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

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