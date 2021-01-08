Столичное метро предупредило о возможном закрытии станций

Некоторые станции могут закрывать во избежание скоплений людей. Фото: facebook.com/kyivmetro

Киевский метрополитен предупредил пассажиров о возможном ограничении на вход к станциям во время жесткого локдауна с 8 по 24 января. Некоторые станции могут закрывать во избежание скоплений людей.

Об этом пресс-служба метрополитена сообщила в Twitter.

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"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдение карантинных ограничений", - отметили в сообщении.

В Киеве во время усиленного карантина с 8 до 24 января могут внести изменения в работу общественного транспорта. В частности интервалы движения и количество пассажиров в салонах подвижного состава.