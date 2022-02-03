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четверг, 03 февраля 2022 17:41

Столица может перейти в красную зону: назвали сроки

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В ближайшие две недели Киев может перейти в красную зону карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Прогноз связан с широким распространением штамма Omicron, из-за которого другие регионы постепенно усиливают карантин, заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "УНН".

"С 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, в частности Covid-19. Учитывая показатели, столица стоит на пороге оранжевой зоны. В ближайшие две недели, при малых противоэпидемических мерах, Киев может зайти в красную зону", - сказал он.

В то же время точной даты перевода Киева на красный уровень нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер. Рубан добавил, что уже 30% школ Киева прекратили работу и перешли на дистанционное обучение.

Карантинные ограничения введут только в том случае, если в конкретном субъекте хозяйствования не будет 100% вакцинации людей.

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"Если весь персонал того или иного субъекта хозяйствования вакцинирован и придерживается определенных противоэпидемических мероприятий, то они имеют право работать в обычном режиме, даже в красной зоне", - напомнил Рубан.

Автор: Минздрав
  Киев может попасть в красную зону
Киев может попасть в красную зону

Он отметил, что столица сейчас является лидером по вакцинации. По статистическим данным, вакцинировано уже более 60%.

За прошлые сутки в Украине диагностировали 39 620 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 446 детей и 1 035 медработников. Умерло 210 больных. Выздоровели 9380 человек.

В столице за прошлые сутки обнаружили 2437 больных, 16 человек скончались.

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Дата
03
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