Стоимость проезда в столичных маршрутках взлетит - что говорит Кличко

В Киеве дорожает стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков. Фото: "Киев Оперативный"

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на намерения столичных маршрутчиков повысить стоимость проезда.

Об этом он высказался во время брифинга.

"Городские власти последних 6 лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В частности, Антимонопольный комитет", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить

Также он вновь прокомментировал возможное обращение Ассоциации перевозчиков к властям города официально запретить работу маршруток.

"Еще раз скажу: это манипуляция. Частные маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать, работать им или нет. Я понимаю, что сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти - это неприемлемо", - подчеркнул Кличко.

С 27 марта стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет с 8 до 10 грн. Среди причин - карантин, по которым снизился поток пассажиров в городе, и стоимость топлива.