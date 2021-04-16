Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом

В пригородах Киева началось строительство транспортных развязок на трех ключевых международных трассах. Это позволит распределить потоки, повысит безопасность движения и разгрузит транзитные узлы.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Фото: Укравтодор

Развязки сводят по программе "Большая стройка". По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, в агентстве "так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках".

Поэтому построят три развязки вместо запланированных пяти: в Чабанах и Вити-Почтовой на трассе M-05 Киев - Одесса и в Стоянке на трассе M-06 Киев - Чоп.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения", - пояснил Кубраков.

В Чабанах уже завершили подготовительные работы. Там устраивают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакад. В Стоянке продолжают земляные работы и устройство бетонного ограждения на эстакаде. К активной фазе реализации проекта подрядчик планирует приступить во второй половине апреля.

Финансировать строительство будут за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Проект рассчитан на два года.

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