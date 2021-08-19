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четверг, 19 августа 2021 19:20

Станцию метро сняли с помощью дрона

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Станцию метро сняли с помощью дрона
Показали станцию Золотые Ворота с помощью дрона. Фото: РБК-Украина

На станции столичного метро Золотые ворота сняли видео с помощью дрона.

Кадры опубликовала в Facebook заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон.

"Золотые ворота - фантастически красивая станция и, кстати, одна из самых глубоких. Полетели, посмотрим", - написала она.

Дрон снял зал с кассами, эскалаторы и вестибюли.

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В оформлении станции использовали мозаичные панно с сюжетами из истории Киевской Руси.

Строительство станций метро Мостицкая и Проспект Правды на Виноградарь идет по определенному графику. Об этом сообщил руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский. Он добавил, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения предусмотренных работ.

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