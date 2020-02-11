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вторник, 11 февраля 2020 11:38

Станцию метро Дорогожичи могут переименовать

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Станцию метро Дорогожичи могут переименовать
Переименовать станцию метро Дорогожичи предложили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Фото: depo.ua

Станцию ​​киевского метро Дорогожичи предлагают переименовать в Бабий Яр.

Новое название предложили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Соответствующее обращение уже передали мэру Киева Виталию Кличко. Обещают, что все расходы, связанные с процессом переименования, покроет благотворительный фонд.

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"Такая инициатива связана с тем, что станция метро Дорогожичи расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - место памяти, где в 1941-1943 годах произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы", - заявили в центре.

Постоянная комиссия Киевского городского совета согласовала новые названия некоторых улиц и скверов города. Теперь вопрос о переименовании должны рассмотреть на пленарном заседании.

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