Станцию метро Дорогожичи могут переименовать

Переименовать станцию метро Дорогожичи предложили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Фото: depo.ua

Станцию ​​киевского метро Дорогожичи предлагают переименовать в Бабий Яр.

Новое название предложили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Соответствующее обращение уже передали мэру Киева Виталию Кличко. Обещают, что все расходы, связанные с процессом переименования, покроет благотворительный фонд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На нескольких станциях столичного метро заработали QR-билеты

"Такая инициатива связана с тем, что станция метро Дорогожичи расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - место памяти, где в 1941-1943 годах произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы", - заявили в центре.

Постоянная комиссия Киевского городского совета согласовала новые названия некоторых улиц и скверов города. Теперь вопрос о переименовании должны рассмотреть на пленарном заседании.