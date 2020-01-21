Киевсовет согласовал новые названия улиц

Постоянная комиссия Киевского городского совета согласовала новые названия некоторых улиц и скверов города. Теперь вопрос о переименовании должны рассмотреть на пленарном заседании.

В частности, в Днепровском районе планируют переименовать: улицу Александра Бойченко на улицу Анатолия Соловьяненко; улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия; улицу Минина на улицу Александра Лазаревского, сообщат пресс-служба Киевсовета.

Улицу Курнатовского в Днепровском и Деснянском районах предлагают переименовать в улицу Евстафия Дашкевича, а улицу Московскую в Соломенском и Голосеевском районах - на улицу Григория Гуляницкого.

Две улицы в Святошинском районе могут получить новые названия: улица Костюка может стать улицей Профессора Эйхельмана, улица Павленко - улицей Кристины Сушко; а переулок Павленко может получить название "Мовчунивский".

Переименовать в Соломенском районе предлагается: улицу Молодогвардейскую - на улицу Владимира Сикевича; улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского.

В Дарницком районе предлагается переименовать улицу Сормовскую в честь Исмаила Гаспринского; в Шевченковском - улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы.

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Также в Шевченковском районе может появиться переулок имени британского журналиста Гарета Джонса (сейчас переулок проектный 13120) - одного из первых западных корреспондентов, которые своими публикациями пытались донести миру правду о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах.

Кроме того, улица проектная 13118, что в Святошинском районе, может получить имя Олеся Бердника - члена-основателя Украинской Хельсинской группы, писателя-фантаста. А площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки - это украинский журналист и диссидент.

Комиссия по самоуправлению также поддержала новые названия для некоторых зеленых зон. В частности, в Шевченковском районе сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может получить имя "Мюнхенский", а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Чорновила могут назвать именем Муслима Магомаева.

Предлагают также переименовать парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова.

Две киевские улицы переименуют в честь крымскотатарских деятелей. На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики 15 января, депутаты поддержали предложения Меджлиса крымскотатарского народа и Крымского Дома.