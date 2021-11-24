Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки (обновлено)

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1314
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 684
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 5112
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3393
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1224
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 963
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2250
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1134
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1845
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10378
Фото
Все фото
13
9
4
18
7
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
В Киеве ветер повалил деревья
В Киеве ветер повалил деревья
В Киеве огонь охватил 10 этажей жилой высотки
В Киеве огонь охватил 10 этажей жилой высотки
Видео
Все видео
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Интервью
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Просмотров: 531
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2961
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4689
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1485
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1170
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 1026
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 14:18

Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки (обновлено)

  Комментировать
Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки (обновлено)
Станция метро Славутич пока не работает. Фото: pixabay.com

В среду, 24 ноября, станцию метро Славутич закрыли для пассажиров. Причина – подозрительный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали "минера", который несколько лет терроризировал суд

О возобновлении работы станции в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

"Проверка станции Славутич завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили вскоре коммунальщики.

16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки (обновлено)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 190611
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 21276
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 11160
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 10278
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 7083
Новости Киева
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
13
 Просмотров: 1314
Из-за антивакцинаторов на день перекрыли центр Киева
Из-за антивакцинаторов на день перекрыли центр Киева Просмотров: 306
В Киеве нашли застреленным бывшего судью
В Киеве нашли застреленным бывшего судью Просмотров: 1701
На столичных улицах за вечер произошло 25 ДТП
На столичных улицах за вечер произошло 25 ДТП Просмотров: 207
"Не держать руки в карманах" - киевлян предупредили об гололедице
"Не держать руки в карманах" - киевлян предупредили об гололедице Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
1
Усе організую
1
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
1
Жил с бездомными и резал ее картины: Коляденко раскрыл детали скандалов с Билык
Голосов: 7044
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть