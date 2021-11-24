Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки (обновлено)

В среду, 24 ноября, станцию метро Славутич закрыли для пассажиров. Причина – подозрительный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

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О возобновлении работы станции в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

"Проверка станции Славутич завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили вскоре коммунальщики.

16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.