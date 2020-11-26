Стало известно, когда состоится первое заседание Киевсовета нового созыва

Первое заседание новоизбранного Киевсовета состоится 1 декабря.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время презентации самоироничной книги.

"Первое заседание мы планируем на вторник следующей недели", - сказал глава столицы, отвечая на вопросы журналистов.

Автор: "РБК-Украина" По результатам местных выборов, в Киевсовет прошли 7 партий.

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По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, в Киевский городской совет прошли 7 партий. Лидерами в рейтинге политсил стали "Европейская Солидарность" и "УДАР" с 31 и 30 мандатами соответственно. Среди других партий, прошедших - "Единство Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%,, "Голос" - 5,97%.