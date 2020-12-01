Стало известно, как пройдет инаугурация мэра Киева

На торжественное заседание не пустят ни журналистов, ни общественность. Фото: КГГА

Сегодня, 1 декабря, состоится первое заседание новоизбранного Киевсовета и инаугурация мэра столицы. Торжественное заседание запланировано в 12.00 на ул. Крещатик, 36.

Это единственная сессия, к организации которой секретариат Киевсовета не имеет отношения, пишет "Сегодня".

На повестке дня будет 2 вопроса: инаугурация мэра - вручение удостоверения Киевского городского головы новому мэру, обнародования результатов выборов в Киевсовет и вручения депутатам удостоверений.

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"Торжество пройдет в зале пленарных заседаний. Туда не будут пускать ни общественность, ни журналистов. Все эти меры связаны с карантином. Присутствовать на церемонии будут только вновь избранные депутаты - в масках и перчатках. Обработка дезинфицирующим средством зала заседаний и рабочих мест депутатов будет сделано до и после сессии. Вся церемония продлится около часа", - рассказал анонимный источник в КГГА.

Пока неизвестно кто станет секретарем Киевсовета. По словам собеседника, сегодня депутаты не будут избирать нового секретаря.

6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева. За Виталия Кличко проголосовал 365 161 избиратель. Он получил 50,52%. За кандидата от ОПЗЖ Александра Попова - 68 757 избирателей. За кандидата от "Голоса" Сергея Притулу - 56 900. За выдвиженку от "Слуги народа" Ирину Верещук - 39 321.