Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 1404
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2691
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 666
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 4519
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 945
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2052
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2052
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4662
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3015
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
12
5
11
12
10
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
&quot;Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать&quot;: как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Видео
Все видео
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 3186
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3852
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1080
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 990
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
01 ноября 2021
Просмотров: 279
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 02:52

Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин

  Комментировать
Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин
Киев вошел в пик заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com

Для стабилизации ситуации с коронавирусом в Киеве потребуется примерно три недели.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что сейчас Киев вошел в пик заболеваемости.

"Как показывает практика, только трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", - сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 32222
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 15228
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
14
 Просмотров: 6876
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 6606
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
 2 Просмотров: 4662
Новости Киева
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
12
 Просмотров: 1404
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
 Просмотров: 153
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
5
 Просмотров: 1080
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
 Просмотров: 720
Специалисты подвели метеоитоги октября
Специалисты подвели метеоитоги октября Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
1
Вице-премьер Резников подал в отставку
Голосов: 6989
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть