Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин

Киев вошел в пик заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com

Для стабилизации ситуации с коронавирусом в Киеве потребуется примерно три недели.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что сейчас Киев вошел в пик заболеваемости.

"Как показывает практика, только трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", - сказал чиновник.

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С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.