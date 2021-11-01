Стало известно, как долго в Киеве может длиться усиленный карантин

Для стабилизации ситуации с коронавирусом в Киеве потребуется примерно три недели.
Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что сейчас Киев вошел в пик заболеваемости.
"Как показывает практика, только трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", - сказал чиновник.
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С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.
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