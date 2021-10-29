Стало известно, как будут наказывать киевлян за отсутствие Covid-документов

Нарушителей новых правил пользования городским транспортом Киева будут штрафовать.
Об этом предупредила пресс-служба КГГА, пишет "Сегодня".
В горадминистрации напомнили, что с 1 ноября пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген.
Проверять эти документы перед входом в метро не будут, чтобы не создавать очереди. В подземке разместят соответствующие объявления.
"Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро", - объяснили в КГГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевская область и еще шесть регионов переходят в красную зону: известна дата
Аналогично будет работать наземный транспорт. Там проверки полиции тоже будут выборочными в салоне транспорта.
"Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки желтый сертификат", - отметили в КГГА.
Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тыс. грн и будет касаться только совершеннолетних пассажиров.
С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Это решение приняла соответствующая госкомиссия 28 октября.
Полный список новых запретов в столице - по ссылке.
Комментарии