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пятница, 29 октября 2021 16:55

Стало известно, как будут наказывать киевлян за отсутствие Covid-документов

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Стало известно, как будут наказывать киевлян за отсутствие Covid-документов
Выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева документов с 1 ноября будут проводить группы правоохранителей. Фото: Нацполиция

Нарушителей новых правил пользования городским транспортом Киева будут штрафовать.

Об этом предупредила пресс-служба КГГА, пишет "Сегодня".

В горадминистрации напомнили, что с 1 ноября пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген.

Проверять эти документы перед входом в метро не будут, чтобы не создавать очереди. В подземке разместят соответствующие объявления.

"Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро", - объяснили в КГГА.

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Аналогично будет работать наземный транспорт. Там проверки полиции тоже будут выборочными в салоне транспорта.

"Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки желтый сертификат", - отметили в КГГА.

Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тыс. грн и будет касаться только совершеннолетних пассажиров.

С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Это решение приняла соответствующая госкомиссия 28 октября.

Полный список новых запретов в столице - по ссылке.

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Дата
29
октября

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