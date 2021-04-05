Спецпропуска на транспорт Киева закончились

Фото: ДТИКарантин в Киеве: лимит спецпропусков на транспорт исчерпан.

В Киеве уже выдали 500 тыс. спецпропусков на проезд в общественном транспорте, 100 тыс. из которых оперативно допечатывали из-за недостатка. Лимит пропусков исчерпан.

Об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинська.



По ее словам, на этот раз выдали больше пропусков, чем во время локдауна в прошлом году.

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"Мы понимаем, что все хотят ехать на работу, но суть этих ограничений и заключается в том, чтобы обезопасить людей, чтобы они не ехали на работу в общественном транспорте, а по максимуму переходили на дистанционную работу. Если мы выдадим всем желающим спецбилеты, то тогда нет смысла в этих ограничениях ", - рассказала Голосинська для "Общественного радио".



Она добавила, что полиция будет проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Но не исключает, что правоохранители не смогут охватить весь транспорт.

С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - допускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно. Как столичное метро заработало в 1-й "пропускной" день - по ссылке.