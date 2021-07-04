Спецназовцы СБУ провели зрелищные тренировки

Служба безопасности Украины провела антитеррористические тренировки в центре Киева.

Спецназовцы отработали освобождение людей из заложников в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тренировки проходили на базе хоральной синагоги Бродского в Печерском районе Киева. Они заключались в том, что "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, находившихся в помещении синагоги.

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"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили заложников, а злоумышленников - задержали", - сообщили в СБУ.

Участие в антитеррористических учениях также принимали подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

В Авдеевке Донецкой области Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические учения в районе ООС. К учениям также привлекли подразделения из состава Объединенных сил.